Diet for Covid Positive पूरे देश में फैसे कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक लिस्ट शेयर की है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको इन परिस्थितियों में क्या खाना What to eat while recovering from Coronavirus चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन Harsh Vardhan ने पूरी लिस्ट शेयर की है. मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अगर आपकी COVID19 की जांच रिपोर्ट Positive आई है तो बिल्कुल न घबराएं. डॉक्टर की सलाह से उपचार करवाएं. उन्होंने कहा और हां योग और प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत बनाने वाली Diet जरूर लें. इससे आपको COVID19 से मुकाबला करने में बहुत मदद मिलेगी. क्या है वो डाइट हम आपको बताते हैं.