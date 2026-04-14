DigiLocker पर अकाउंट कैसे बनाएं

अगर आप पहली बार DigiLocker पर अकाउंट बना रहे हैं, तो https://digilocker.gov.in/ पर जाएं. यहां अपने मोबाइल नंबर से नया अकाउंट क्रिएट करें. फिर अपने मोबाइल पर आए OTP से डिटेल वेरिफाई करें. अब अपना प्रोफाइल बनाएं. फॉर्म पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर डालकर अकाउंट सेटअप पूरा करें. फिर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं.