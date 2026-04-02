एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का डिजिटल लॉकर

10वीं पास स्टूडेंट्स के मन में मार्कशीट खोने का डर हमेशा बना रहता है. इस ऐप में आप 10वीं, 12वीं से लेकर डिग्री तक के सर्टिफिकेट सीधे बोर्ड या यूनिवर्सिटी से सिंक (Sync) कर सकते हैं, जो नौकरी के समय वेरिफिकेशन में बेहद मददगार साबित होता है.