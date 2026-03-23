अब हर पार्सल होगा डिलीवर

पहले जब भी हम डाक या पोस्ट से कोई पार्सल या कुरियर किसी पते या जगह पर भेजते हैं. उस जगह का पिन कोड का पता होना जरूरी था. 6 अंकों वाले पिन कोड में गलती हो गई, तो हमारा पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता था. इसे समस्या को खत्म करने के लिए इंडिया पोस्ट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और लोगों को डिजिटल कोड बनाने की सुविधा दी है. इंडिया पोस्ट (India Post) ने DIGIPIN की सुविधा 27 मई 2025 को लॉन्च किया था. इसके जरिए, आपके अड्रेस, पते या लोकेशन के आधार पर एक पिन जेनरेट किया जाएगा, जिसकी मदद से आपके एड्रेस चाहे वह घर का हो या ऑफिस का, सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है. इसे आप अपने घर का आधार कार्ड कह सकते हैं.