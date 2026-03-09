डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए कौन सी सावधानियां जरूरी?

1)कभी भी किसी अनजान नंबर से आया कॉल या वॉट्सऐप वीडियो कॉल रिसीव न करें. 2) सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल जानकारी, सैलरी, प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज शेयर न करें, जिससे आपको खतरा हो. 3)अनजान नंबर पर चाहे कितना भी फायदा कराने वाला मैसेज आए, इसके झांसे में नहीं आना चाहिए. 4)वॉट्सऐप, फेसबुक या इंस्‍टाग्राम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल को न उठाएं. 5) अगर फोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं. बस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर न करें. 6) शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें. फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें. 7) अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू-कॉलर जैसे ऐप से वेरिफाई जरूर करें. 8) चैट, ईमेल या SMS पर आए किसी भी अनजान आईडी के मैसेज, लिंक, फोटो या मीम को क्लिक न करें. 9)किसी के साथ भी फोन पर अपनी बैंक डिटेल्स शेयर न करें. 10)कोई भी लिंक या एप डाउनलोड न करें. 11)कॉल को रिकॉर्ड करें और साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज करें.