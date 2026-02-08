पेमेंट ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स
इससे पहले RBI ने ‘ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस संबंधी निर्देश, 2025’ जारी किए थे. RBI ने कहा कि पेमेंट ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स में ‘यूजर के पास मौजूद कोई चीज’, ‘यूजर को पता कोई चीज’ या ‘यूजर की कोई पहचान ’ शामिल हो सकते हैं. यानी पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप मोबाइल पर SMS के जरिए मिले OTP के अलावा कोई पासवर्ड, पासफ्रेज, पिन, कार्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या दूसरा कोई बायोमेट्रिक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, SMS OTP का इस्तेमाल पहले की ही तरह जारी रहेगा.