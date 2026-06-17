बारिश के मौसम में बीमारियां

बारिश के मौसम में आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए. ये मौसम ऐसा है, जिसमें फूड पॉइजनिंग, पेट संक्रमण, डायरिया, टाइफाइड वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा रहता है. अगर समय रहते चीजों को समझकर बदलाव कर लिया जाए, तो आधे से ज्यादा बीमारियों से हम ऐसी छुटकारा पा सकते हैं. लोग खाने की कुछ चीजों में काफी ज्याजा गलतियां करते हैं, जो आपको हमेशा करने से बचना चाहिए. कई सारी खाने की चीजें ऐसी हैं, जिनका सेवन आपको इन दिनों कम से कम ही करना चाहिए. आइए आप जान लीजिए.