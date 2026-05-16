पाचन तंत्र पर पड़ता है दबाव -

भारी भोजन या ज्यादा अनाज के साथ भी तरबूज और खरबूजा खाने से बचना चाहि. इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और शरीर में सुस्ती, भारीपन और असहजता महसूस हो सकती है.इसके अलावा, बहुत ठंडे पेय या आइस्ड ड्रिंक्स के साथ इन फलों का सेवन भी सही नहीं माना जाता. इससे आंतों की प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और दस्त या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आयुर्वेद के अनुसार, तरबूज या खरबूजे जैसे जलयुक्त फलों को हमेशा अकेले या फिर समान प्रकृति वाले फलों के साथ खाना बेहतर होता है. इससे शरीर को पोषण भी सही तरीके से मिलता है और पाचन भी अच्छा रहता है