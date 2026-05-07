4. काली मिर्च-

कुछ केसेस में डॉक्टर्स काली मिर्च के सेवन के लिए भी मना करते हैं, डॉक्टर गुरप्रीत जुनेजा की मानें तो कुछ महिलाओं को काली मिर्च के सेवन से बचना चाहिए. हालांकि हर महिला का शरीर अलग-अलग होता है. रोजाना खाने में थोड़ी-सी काली मिर्च डालकर इस्तेमाल करना पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमंद भी है, लेकिन मॉडरेशन में. इसकी तासीर गर्म होती है, ऐसे में जरूरत से ज्यादा सेवन से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है. रोजाना आधा चम्मच (1-2 ग्राम) पाउडर लेना सेफ है. ज्यादा खाने से एसिडिटी, पेट में जलन, हार्टबर्न या दस्त हो सकते हैं, अगर आपकी पहले से एसिडिटी या पेट की समस्या है, तो कम इस्तेमाल करें या डॉक्टर से पूछ लें. काली मिर्च का तेल, सप्लीमेंट या बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल अवॉइड करें