स्क्वाट्स एक्‍सरसाइज

अगर आपकी भी जांघों की जिद्दी चर्बी कम होने का नाम ही नहीं लेती है, तो आप रोजाना घर पर ही स्क्वाट्स एक्‍सरसाइज को 15 मिनट निकालकर कर सकते हैं. यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ जांघों में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को बाहर कर देती है और आपको एक टोन फिगर देती है.