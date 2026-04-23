फेस फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज

आपकी गलत लाइफस्टाइल, खराब खान-पान आपकी स्किन को खराब करती है और साथ ही आपके फेस फैट को बढ़ाने का कारण बनती हैं. अगर आप भी डबल चिन से परेशान हैं और लोगों के सामने भी शर्मिंदगी लगती है, तो कुछ असरदार एक्सरसाइज है, जो आपको अच्छे नतीजे दे सकती हैं.