सूर्य नमस्कार

सुबह के रूटीन में सूर्य नमस्कार को भी शामिल किया जा सकता है. इसमें अलग-अलग योग आसनों का क्रम होता है और शरीर के कई हिस्सों की मूवमेंट होती है. इसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे-धीरे करना चाहिए और सांस लेने की गति पर भी ध्यान देना चाहिए. सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ें. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और बॉडी को हल्का पीछे की ओर ले जाएं. सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और हाथों को पैरों के पास लाएं. एक पैर को पीछे ले जाएं और शरीर को संतुलित रखते हुए ऊपर की ओर देखें. सांस छोड़ते हुए बॉडी को उल्टे वी आकार में ले जाएं. घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन के करीब लाएं. सांस लेते हुए छाती को आगे और ऊपर की तरफ उठाए. दोबारा बॉडी को उल्टे वी आकार में लाएं. पीछे वाले पैर को आगे लाकर पहले वाली स्थिति में आएं. दोनों पैरों को साथ लाकर आगे की ओर झुकें. हाथों को ऊपर उठाकर बॉडी को हल्का पीछे की ओर ले जाएं. सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें.