प्लैंक
प्लैंक एक आसान, लेकिन कठिन बॉडीवेट एक्सरसाइज है, जिसे घर पर बिना किसी चींज के किया जा सकता है. यह खास तौर पर कोर मसल्स को एक्टिव रखने और बॉडी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. प्लैंक करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटकर कोहनियों को कंधों के नीचे रखें. पैरों को पीछे की तरफ सीधा रखें. अब कोहनियों और पंजों के सहारे बॉडी को ऊपर उठाएं. सिर से लेकर एड़ी तक बॉडी को एक सीधी लाइन में रखने की कोशिश करें. पेट और कूल्हों की मसल्स को एक्टिव रखें. शुरुआत में कुछ सेकंड प्लैंक होल्ड करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. क्सरसाइज के दौरान सांस सामान्य तरीके से लेते रहें. प्लैंक करते समय कमर को बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर करने से बचें. अगर बॉडी में पेन महसूस हो, तो एक्सरसाइज रोक दें.