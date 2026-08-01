विवेक ओबेरॉय का किरदार

इन दिनों 'रामायण' फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर उनके कास्ट से लेकर फीस तक की लोग खोज में हैं. फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़े हर अपडेट पर लोगों की नजरें अब बनी हुई है. इसी बीच खबरों में उसी फिल्म के एक कास्ट का नाम तेजी से वायरल हो रहा है और वो है अभिनेता विवेक ओबेरॉय, जिनका किरदार फिल्म में 'विद्युतजिह्व' के रूप में दिखाया गया है और इनके किरदार को देखने के बाद अब लोगों के मन में एक ही सवाल है आखिर 'विद्युतजिह्व' कौन था? और उसका रावण से रिश्ता क्या था? आइए आपको इस खबर में अच्छा से बताते हैं.