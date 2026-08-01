रावण से क्या था विद्युतजिह्व का रिश्ता?
अब लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर रावण से उसका रिश्ता था क्या? तो आपको बता दें विद्युतजिह्व, रावण की बहन शूर्पणखा का पति था, तो इस रिश्ते से वह रावण का बहनोई था. कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपनी इच्छा से ही विद्युतजिह्व से शादी की थी. ऐसा भी कहा जाता है कि विद्युतजिह्व रावण को बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही अपनी बहन का रिश्ता इससे पसंद था. रावण और कालकेय के युद्ध के दौरान रावण ने अनजाने में विद्युतजिह्वा का वध कर दिया था, जिससे शूर्पणखा ने रावण को श्राप भी दिया था.