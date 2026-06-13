हील्स पहनने पर पैरों में होता है खतरनाक दर्द? इन 5 हैक्स को फॉलो करके घंटों तक आराम से चल सकते हैं

Heels Pain Tips: हाई हील्स पहनना लड़कियों को खूब पसंद होता है लेकिन फिर दर्द भी काफी ज्यादा होता है. आज आपको बताते हैं कैसे आप कुछ हैक्स को अपनाकर आराम पा सकती हैं.

Written by: Ritika
Updated: June 13, 2026, 8:39 PM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

Heels Pain Tips: हाई हील्स पहनना कई महिलाओं को खूब पसंद आता है. ऑफिस हो या शादी-पार्टी कहीं भी जाने के लिए हील्स जरूर पहनती हैं. इसको पहनने के बाद आपका लुक काफी ज्यादा निखार कर आता है. किसी खास मौके पर स्टाइलिश दिखने के लिए भी महिलाएं हील्स का चुनाव करती हैं. खूबसूरत दिखने की चाहत कई बार पैरों के दर्द भी वजह बन जाती हैं. हील्स लुक को आकर्षक बनाने का काम करता है. आजकल बाजारों में कई तरह-तरह के डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप कहीं पर भी आसानी से पहनकर जा सकती हैं. कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक हील्स पहनने से पैरों के तलवों, एड़ियों, टखनों और यहां तक कि घुटनों में भी दर्द काफी ज्यादा होती है, जिसको सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. आइए आपको बताते हैं.

हील्स से हो रहे पैरों के दर्द से राहत कैसे पाएं?

और पढ़ें: एड़ी में दर्द रहने के हो सकते हैं ये कारण, इन घरेलू नुस्खों की मदद से रातों-रात होगा दर्द गायब

1. जेल पैड या कुशन

अगर हाई हील्स पहनने के बाद आपके पैरों में काफी ज्यादा दर्द होता है और आप इससे परेशान हैं, तो आपको पैरों में पहनने और हील्स पर लगाने के लिए जेल पैड या कुशन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. ये पहनने के बाद काफी ज्यादा आरामदायक होता है.

2. सही हील का चुनाव

कुछ महिलाएं ऐसी हील्स का चुनाव कर लेती हैं, जो पैरों में काफी ज्यादा दर्द पैदा करती है. आपको हमेशा सही साइज की हील्स का ही चुनाव करना चाहिए. बहुत टाइट या बहुत ढीली हील्स आपके पैरों को खराब कर देगी.

3. पैरों और उंगलियों की स्ट्रेचिंग

अगर आप हील्स पहनने से पहले और बाद में पैरों की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा आराम लगेगा और उंगलियों को हल्का स्ट्रेच भी आप कर सकते हैं. मांसपेशियों में अकड़न कम होती है.

4. पैरों पर मॉइस्चराइजर

अगर आप हील्स को पहनते हैं और उससे काफी ज्यादा दर्द होता है, तो आपको सबसे पहले पैरों पर मॉइस्चराइजर को लगाना है और फिर एड़ियों को अच्छी तरह हाइड्रेट रखता है. एंटी-ब्लिस्टर टेप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. पैरों के नाखूनों को भी सही तरीके से कट कर लें.

5. बीच-बीच में पैरों को आराम

अगर आप पूरे दिन हील्स को पहनकर रखती हैं, तो आपको बीच-बीच में आराम देने की काफी ज्यादा जरूरत होती हैं. हर 1-2 घंटे में कुछ मिनट के लिए आपको उतारकर बैठना चाहिए. आपको काफी ज्यादा आराम महसूस होगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.