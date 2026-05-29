अप्लाई करने का सही तरीका-

अब आप इसे चेहरे पर लगाने का सही तरीका जान लें, इसके लिए रात को सोने से पहले चेहरा अच्छे से साफ कर लें, माइल्ड cleanser से double cleanse करें ताकि कोई गंदगी, मेकअप या oil न बचे, इसके बाद Moisturizer लगाएं, Vaseline की पतली लेयर लगाएं, मोटी लेयर की जरूरत नहीं thin layer काफी है. इसके बाद सो जाएं, सुबह उठकर normal cleanser से मुंह धो लें. ध्यान रखें कि शुरुआत में हर रात इसे न लगाएं, हफ्ते में 2-3 बार ही ऐसा करें, फिर देखें स्किन कैसे react करती है. (Credit-प्रतीकात्मक AI तस्वीर)