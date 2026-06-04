रिचर्स में सामने आई ये बात-

मेथी दाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें घुलनशील फाइबर, जैसे गैलेक्टोमैनन भरपूर मात्रा में होता है, इससे कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, फाइबर से पेट भरा लगता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है. एक छोटे अध्ययन में 1.2 ग्राम मेथी के अर्क से रोजाना कैलोरी intake लगभग 12% कम हुआ. इसके साथ ही इसके सेवन से पाचन अच्छा होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहने से वजन को कम करने में मदद मिलती है. कुछ अध्ययनों में यह थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट कम करने में सहायक पाया गया है.