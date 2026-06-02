कैसे खाएं?

100 ग्राम मूंगफली में करीब 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो दूध से 8 गुना ज्यादा और अंडे से लगभग दोगुना माना जाता है. अब ये जान लेते हैं कि इसे कितनी मात्रा में खाएं और कैसे खाएं? अगर आप नियमित इसका सेवन करते है तो एक मुट्ठी यानी 25-50 ग्राम काफी है. इसके सेवन का सबसे अच्छा समय सुबह यानी ब्रेकफास्ट में खाना है. ध्यान रखें कि बिना नमक-चीनी वाली भुनी मूंगफली या नेचुरल पीनट बटर बिना चीनी वाला खाएं. इसके साथ ही चावल, रोटी या पराठे के साथ थोड़ी मूंगफली मिलाकर खाएं, इससे शुगर कंट्रोल में रहेगी. सलाद, दही या ओट्स में भी डाल सकते हैं.