बच्चे का यूरिन पास करना क्यों जरूरी है?

अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर बच्चे का यूरिन पास करना क्यों जरूरी है? गर्भावस्था के शुरू में अम्नियोटिक फ्लूइड मुख्य रूप से मां के शरीर से आता है, लेकिन दूसरी तिमाही के बाद बच्चे का यूरिन ही अम्नियोटिक फ्लूइड का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है. यह फ्लूइड बच्चे के फेफड़ों, मांसपेशियों, हड्डियों और पाचन तंत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बच्चा इसी फ्लूइड को पीता भी है यानी बच्चा लगभग 7 महीने तक अपना ही यूरिन पीता रहता है. बच्चे का यूरिन शुरू में लगभग साफ पानी जैसा होता है. इसमें कोई बैक्टीरिया या गंदगी नहीं होती, इसलिए यह बच्चे के लिए सुरक्षित है