डाइट में करें ये बदलाव-

अब बात करते हैं डाइट की. अगर आप बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नमक की मात्रा कम करें. ज्यादा नमक सीधे-सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. इसके अलावा तली-भुनी और ज्यादा तेल वाली चीजों से दूरी बनाएं. अपनी थाली में हरी सब्जियां और फल जरूर शामिल करें, लौकी, करेला, खीरा, गाजर, आंवला जैसे खाद्य पदार्थ बहुत फायदेमंद होते हैं, जौ, ज्वार और गेहूं जैसे अनाज भी अच्छे विकल्प हैं. साथ ही छाछ (बटरमिल्क) और हल्का भोजन पचाने में आसान होता है और शरीर को हल्का रखता है. इसके साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं और कैफीन (चाय-कॉफी) का सेवन कम करें