डोमिनिकन रिपब्लिक ने जीता मिस वर्ल्ड 2026 का टाइटल

मिस वर्ल्ड 2026 का ताज डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला ने अपने नाम कर लिया है. शनिवार (5 सितंबर) को वियतनाम के न्हा ट्रांग में आयोजित ग्रैंड फिनाले में उन्हें मिस वर्ल्ड 2026 चुना गया. दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचीं 111 प्रतिभागियों के बीच जोहेरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. जोहेरी मोला के सिर पर पिछले साल की मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने ताज सजाया. इस जीत के साथ डोमिनिकन रिपब्लिक ने दूसरी बार मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल किया है. इससे पहले इस देश की प्रतिनिधि ने 1982 में यह ताज जीता था. वहीं, स्पेन की एलिसाबेथ रेनेस मिस वर्ल्ड 2026 की रनर अप बनीं. मलेशिया की तानुसिया चेट्टी को थर्ड पोजिशन पर रहीं.