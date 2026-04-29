शांति का चेहरा और युद्ध का कारोबार

शांति का चेहरा और युद्ध का कारोबार- ट्रंप की विदेश नीति का यह दोहरा चरित्र उनके हर शांति समझौते के पीछे छिपा हुआ है. ट्रंप एक तरफ Abraham Accords जैसे समझौते करवाकर शांति का क्रेडिट लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और अन्य देशों को सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार बेचते हैं, भले ही वे देश किसी संघर्ष में फंसे हों. ट्रंप के लिए हथियार बिक्री सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए जॉब्स, जॉब्स, जॉब्स और बड़ा रेवेन्यू है. जानिए शातिर फैसले लेने वाले ट्रंप कितने पढ़े लिखे हैं.