Donald Trump Security Breach How Many Guards Are Deployed With Us President Know In Details 8393669
कितनी तगड़ी होती है डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी? अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कितने गार्ड होते हैं तैनात, जानिए हर सवाल का जवाब
Trump Washington Hilton shooting Security breach: वाशिंगटन हिल्टन में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन बार-बार होती ये चूक सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति पर चिंता बढ़ाती है. आइये जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितने गार्ड्स-एजेंसियां तैनात रहती हैं...