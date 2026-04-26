सुरक्षा में चूक की सबसे बड़ी वजह

शुरुआती जांच के अनुसार, जिस बॉलरूम में राष्ट्रपति मौजूद थे, वहां सुरक्षा सख्त थी, लेकिन होटल की लॉबी और कॉरिडोर के सुरक्षा में इंतजाम ढील दी गई थी. साथ ही होटल का पब्लिक एक्सेस एरिया खुला होना भी, हमलावर का हथियार लेकर डिनर रुम में पहुंचने की वजह माना जा रहा है.