1/8 डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे की शादी में रूसी खर्च अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने हाल ही में दूसरी शादी की है. इस शादी के पीछे सामने आए ‘रूसी कनेक्शन’ ने अमेरिकी राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. न्यूयॉर्क बेस्ड एक नॉन-प्रॉफिट न्यूज रूम ProPublica की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले कारोबारी उमर क्रेमलेव ने ट्रंप जूनियर की शादी से जुड़े जश्न पर लाखों डॉलर खर्च किए थे. इसमें एक प्राइवेट आइलैंड को रेंट पर लेने, समंदर के बीच भव्य आतिशबाजी और यहां तक कि हनीमून का खर्च शामिल है. ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी बेटिना एंडरसन ने भी शादी में क्रेमलेव के खर्च करने की बात कबूली है. हालांकि, उन्होंने इसे एक दोस्त की तरफ से दिया गया ‘शादी का तोहफा’ बताया है.