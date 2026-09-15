कौन हैं उमर क्रेमलेव?

ट्रंप की बेटे की शादी का खर्चा उठाने वाले उमर क्रेमलेव इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA के प्रमुख हैं. वह रूस में पुतिन सरकार के काफी करीब माने जाते हैं. IBA को रूसी सरकारी ऊर्जा कंपनी Gazprom से वित्तीय समर्थन मिलने को लेकर भी रिपोर्टिंग होती रही है. क्रेमलेव और पुतिन की नजदीकी का एक और संकेत यह है कि अप्रैल 2026 में पुतिन ने उन्हें रूस के ‘ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप’ सम्मान से नवाजा था. शादी से ठीक पहले क्रेमलेव चीन की यात्रा पर भी गए थे, जहां वह पुतिन के साथ मौजूद रूसी डेलिगेशन से जुड़े हुए थे. हालांकि, क्रेमलेव के ऑफिस ने बाद में कहा कि वह पुतिन के ‘आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल’ का हिस्सा नहीं थे. यूक्रेन ने भी क्रेमलेव पर प्रतिबंध लगा रखे हैं. वहां की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की वजहों में पुतिन और रूसी सुरक्षा तंत्र से उनकी नजदीकी का हवाला दिया है.