द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन है फैमिली बिजनेस
यह ट्रंप परिवार का फैमिली बिजनेस है. इसकी शुरुआत फ्रेड ट्रंप ने की थी. बाद में इसे डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ाया. द ट्रंप ऑर्गनाइजेशन रियल एस्टेट (होटल, गोल्फ कोर्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी), लग्जरी होटल और रिसॉर्ट, गोल्फ क्लब, लाइसेंसिंग (Trump ब्रांड का इस्तेमाल), मर्चेंडाइज (जूते, परफ्यूम, घड़ियां, बाइबल), मीडिया और डिजिटल वेंचर्स, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स का बिजनेस करता है. इस बिजनेस ग्रुप को फिलहाल ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप संभालते हैं.