ह थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप सब्जियों का स्वाद और ताजगी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं. (AI PHOTO)

फ्रिज में सब्जियां रखने से वे लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं, लेकिन हर सब्जी को फ्रिज में स्टोर करना सही नहीं होता. कुछ सब्जियों को फ्रिज की ठंडक और नमी नुकसान पहुंचा सकती है. इससे उनका स्वाद और टेक्सचर खराब होने के साथ उनमें फंगस भी लग सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आमतौर पर फ्रिज का इस्तेमाल सब्जियों को ताजा रखने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ सब्जियां नॉर्मल टेंपरेचर पर ही ज्यादा अच्छी तरह स्टोर होती हैं. इन्हें फ्रिज में रखने से ये जल्दी खराब हो सकती हैं या इनकी क्वालिटी प्रभावित होती है. इसलिए सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-सी सब्जी को ठंडक की जरूरत है और कौन-सी को नहीं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें फ्रिज में रखने की गलती नहीं करनी चाहिए.