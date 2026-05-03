तो चीन चुनता बंगाल टाइगर

दिल्ली की शिव नादर यूनिवर्सिटी में हिमालयन स्टडीज सेंटर के निदेशक जाबिन जैकब इस बात से सहमत नहीं हैं. वह कहते हैं कि बीजिंग का यह चित्रण नेक इरादे वाला नहीं है. उनके मुताबिक, “इसका मकसद चीन की भव्यता या शक्ति का एहसास कराना है, जबकि हाथी को शायद ही कभी उतनी ही शक्ति वाला माना जाता है. बल्कि, ड्रैगन की तुलना में इसे विशाल, लेकिन शायद धीमा और बेढंगा माना जाता है. जैकब ने यह भी बताया कि चीन ने इस रूपक के लिए भारत के राष्ट्रीय पशु, बंगाल टाइगर के बजाय हाथी को चुना. अगर इसमें कुछ और मतलब नहीं निकालना होता, तो चीनी लोग हाथी की जगह टाइगर को चुन लेते. (photo credit AI, for representation only)