लंबी दूरी से निगरानी रखने में सक्षम

भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता को नई ताकत मिलने जा रही है. DRDO ने AEW&C Mk-2 परियोजना के लिए दो बड़ी कंपनियों के साथ अहम समझौते किए हैं. DRDO ने AEW&C Mk-2 कार्यक्रम के लिए अदाणी डिफेंस और AI Engineering Services के साथ महत्वपूर्ण अनुबंध किए हैं.IANS की खबर के मुताबिक, छह Airbus A321 विमानों को अत्याधुनिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा. यह सिस्टम दुश्मन की हवाई, समुद्री और कुछ जमीनी गतिविधियों पर लंबी दूरी से निगरानी रखने में सक्षम होगा. परियोजना से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई गति मिलेगी. (सभी फोटो ai द्वारा बनवाई गई)