लंबी अवधि तक उड़ान भरने की क्षमता
डीआरडीओ के एईडब्ल्यू एंड सी एमके-2 में लंबी अवधि तक उड़ान भरने की क्षमता, उन्नत हवाई निगरानी, सुरक्षित संचार नेटवर्क, बेहतर परिस्थितिजन्य जागरूकता और अत्याधुनिक कमान एवं नियंत्रण सुविधाएं होंगी. इससे भारतीय वायुसेना की दूरस्थ क्षेत्रों में निगरानी और खतरों का समय रहते पता लगाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. परियोजना के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संशोधित विमानों पर मिशन सिस्टम्स का एकीकरण किया जाएगा. इसके बाद डीआरडीओ, उद्योग साझेदारों और भारतीय वायुसेना की संयुक्त टीम व्यापक उड़ान परीक्षण करेगी.