क्‍या है प‍िनाका में खास?

पिनाका एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है. ये 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेटों की एक खेप लॉन्च कर सकता है. ये 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रक पर फिट बैठता है. एक बार में 12 रॉकेट दाग सकता है. ये 700×500 मीटर के एर‍िया को कवर करता है. शुरुआत में 37.5 किमी की रेंज के साथ डिजाइन किए गए पिनाका सिस्टम में अब कई अपग्रेड किए गए हैं.इसके बाद ये 75 क‍िमी की रेंज तक दुश्‍मनों को मार सकता है. पिनाका की रेंज पाकिस्तान के लाहौर शहर तक है.