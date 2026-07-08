1/8 पिनाका रॉकेट की सफल लॉन्चिंग भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक और कदम बढ़ा लिया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO)ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR) का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है. बुधवार (8 जुलाई 2026) को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज(ITR) में इस लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट सिस्टम की सफल टेस्टिंग हुई. ये टेस्टिंग 60 किलोमीटर की मिनिमम रेंज के लिए किया गया था. DRDO के मुताबिक, रॉकेट ने उड़ान के दौरान सभी निर्धारित मैन्युवर सफलतापूर्वक पूरे किए.