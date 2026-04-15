वेट लॉस में मददगार-

हम यहां गर्म पानी में पुदीना, नींबू और शहद का मिश्रण बनाकर पीने की बात कर रहे हैं. सुबह खाली पेट इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है. नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने भी इस नेचुरल ड्रिंक को अपनी वेलनेस टिप्स में शामिल किया है. ये न ड्रिंक सिर्फ रोजाना की थकान दूर करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन नियंत्रण में भी मददगार साबित होता है. हालांकि, डायबिटीज या एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. इस हेल्दी ड्रिंक के सेवन से एक-दो नहीं, कई फायदे मिलते हैं