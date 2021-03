1 / 8

Ducati Scrambler Nightshift and Desert Sled on Road Price in India डुकाटी ने स्क्रैंबलर बाइक के दो बीएस छह मॉडल मैदान में उतारे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है. कैसे हैं बाइक के ये दो नए मॉडल और क्या है इनकी कीमत इन सभी सवालों के जवाब जानिए.