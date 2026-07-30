इंजन में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं
पुराने वाहनों (लेगेसी व्हीकल्स) में भी परफॉर्मेंस, ड्राइवेबिलिटी, स्टार्टेबिलिटी, मेटल और प्लास्टिक कंपैटिबिलिटी में कोई बड़ा बदलाव या असामान्य वियर-एंड-टीयर नहीं देखा गया. इंजन में कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. माइलेज पर असर पर सरकार का कहना है कि E20 से माइलेज कम होने का मुद्दा सिर्फ ईंधन पर नहीं निर्भर करता. ड्राइविंग हैबिट्स, नियमित मेंटेनेंस (ऑयल-एयर फिल्टर चेंज), टायर प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट और AC इस्तेमाल जैसे कई फैक्टर्स इससे जुड़े हैं.