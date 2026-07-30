भारत सरकार E20 को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल आयात कम हो

BS-III वाहन मुख्य रूप से 2005 से 2016 के बीच बने कारें, बाइक्स और अन्य वाहन हैं. ये आज भी सड़कों पर काफी संख्या में चल रहे हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में. गडकरी ने आश्वासन दिया कि समस्याएं न्यूनतम हैं और आसानी से प्रबंधित की जा सकती हैं. भारत सरकार E20 को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल आयात कम हो, किसानों को फायदा हो (एथेनॉल गन्ना-मक्का से बनता है) और प्रदूषण कम हो. पहले E10 (10% एथेनॉल) चल रहा था. ARAI की एक रिपोर्ट में E10 कंप्लायंट वाहनों में रबर पार्ट्स को नुकसान की आशंका जताई गई थी, जिसकी TOI ने 7 जुलाई को खबर दी थी.