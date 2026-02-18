कैसे हुआ शोध

डॉ. फोर्टे और उनके को-ऑथर ने ग्रह के अंदर के कामकाज का एक मैप बनाया है. एक कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके, उन्होंने फिर यह पता लगाया कि अलग-अलग तरह की चट्टानों के आधार पर ग्रैविटी कहां मज़बूत और कहां कमजोर होगी. उन्होंने पाया कि ग्रेविटी पहले धीरे-धीरे बनी, फिर इओसीन युग में मज़बूत हुई. दिलचस्प बात यह है कि यह अंटार्कटिका के मौसम में बड़े बदलावों के साथ हुआ, जिसमें महाद्वीप की बर्फ की चादरों का तेज़ी से बढ़ना भी शामिल था. हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है, रिसर्चर्स को शक है कि ग्रेविटी होल के बनने और अंटार्कटिका के ग्लेशियरों के बनने के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है. (photo credit AI, for representation only)