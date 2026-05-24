पानी के नीचे का फॉल्ट और भूकंप

Earthquakes: भूकंप की भविष्यवाणी करना और उसके आने के समय का अनुमान लगाना मुश्किल होता है. लेकिन, पानी के नीचे का फॉल्ट (दरार) दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुमानित तरीके से भूकंप पैदा करता है. तीन दशकों से भी ज्यादा समय से, विशेषज्ञ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक नए अध्ययन में इसका एक संभावित जवाब मिला है. साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शोधकर्ताओं का दावा है कि ये भूकंप लगभग घड़ी की सुई की तरह नियमित रूप से आ सकते हैं, और लगभग हमेशा एक ही तीव्रता के होते हैं.