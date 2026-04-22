केला और दूध वजन बढ़ाने में क्यों है असरदार?

दरअसल में केले में प्राकृतिक शुगर, पोटैशियम, विटामिन B6 और आसानी से डाइजेस्ट होने वाले कार्ब्स होते हैं, एक मीडियम केला लगभग 100-120 कैलोरी देता है, वहीं दूध प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है, फुल क्रीम दूध कैलोरी डेंस होता है. दोनों मिलकर एनर्जी देते हैं, मसल्स बनाने में मदद करते हैं और बिना ज्यादा मेहनत के कैलोरी सरप्लस क्रिएट करते हैं, कई लोगों ने बताया कि रोजाना 2-3 केले दूध के साथ लेने से 7-10 दिनों में अच्छा फर्क दिखता है