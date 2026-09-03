जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज

कुछ आसान और स्मार्ट डेकोरेशन आइडियाज की मदद से आप कम समय में ही अपने घर को बेहद खूबसूरत और फेस्टिव लुक दे सकते हैं. इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस खास दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है. जन्माष्टमी की पूजा रात 12 बजे की जाती है, इसलिए घर की सजावट ऐसी होनी चाहिए जो दिन और रात दोनों समय खूबसूरत नजर आए. खासकर रात के समय लाइटिंग, फूलों और सजावटी चीजों का इस्तेमाल घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. त्योहार से ठीक एक दिन पहले घर की सफाई, पूजा की तैयारी और डेकोरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में अगर आप कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाएं, तो बिना ज्यादा समय और मेहनत लगाए घर को शानदार लुक दिया जा सकता है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज, जिन्हें आप कम समय में घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं.