गोभी साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

गोभी से बनी डिशेज लगभग सभी को पसंद आती हैं. कोई गोभी के पराठे खाना पसंद करता है, तो किसी को इसकी सब्जी पसंद होती है. इसके अलावा पुलाव समेत कई दूसरी डिशेज में भी गोभी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में गोभी की सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस दौरान उसके अंदर छोटे-छोटे कीड़े छिपे होते हैं. गोभी की बनावट ऐसी होती है कि कई बार बहुत छोटे कीड़े इसकी परतों और फूलों के बीच छिप जाते हैं. इनमें से कुछ इतने छोटे होते हैं कि आसानी से दिखाई भी नहीं देते. कई बार उनका रंग गोभी से मिलता-जुलता होता है, जिससे उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सिर्फ ऊपर से पानी डालकर गोभी धोना पर्याप्त नहीं माना जाता. इसलिए गोभी को पकाने से पहले उसकी अच्छी तरह सफाई करना जरूरी है. इसके लिए आप घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद ले सकते हैं. इन घरेलू तरीकों से गोभी के अंदर छिपे कीड़ों और गंदगी को निकालना आसान हो सकता है और आप इसे अच्छी तरह साफ करके अपनी पसंदीदा डिश तैयार कर सकते हैं.