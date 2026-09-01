ऐसे साफ करने के बाद यूज़ करनी चाहिए सब्जियां
कीड़े सिर्फ गोभी में ही नहीं लगते हैं, बल्कि ज्यादातर सभी सब्जियों में लग जाते हैं. इसलिए खाना बनाने से पहले सब्जियों की अच्छी तरह से साफ-सफाई करना बहुत ही जरूरी है. इसके लिए आपको सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए. जब आप सब्जियों को धोएं, तो पहले अपने हाथों को साफ कर लें, ताकि आपके हाथों से बैक्टीरिया सब्जियों पर न लग जाएं. सब्जियों को साफ करते समय कभी भी किसी भी तरह के साबुन या स्क्रब का यूज़ नहीं करना चाहिए. सब्जी काटने से पहले चाकू को भी अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि उस पर अगर कोई जर्म्स लगे हों, तो वे साफ हो जाएं.