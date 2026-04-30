कैसे हुआ यह शोध

शोधकर्ताओं को 100,000 से ज्यादा विशाल तारों की उम्र का विश्लेषण करना पड़ा. डेटा में उन्हें गैलेक्सी में तारों की स्थिति के विकास और उनकी उम्र के बारे में एक दिलचस्प कहानी मिली. गैलेक्सी के केंद्र के करीब के तारे ज़्यादा पुराने हैं, और एक निश्चित बिंदु तक वे धीरे-धीरे कम उम्र के होते जाते हैं, और फिर से पुराने होने लगते हैं. शोधकर्ताओं की मानें तो गैलेक्सी के किनारे के पार के बाहरी हिस्सों में ऐसे प्रवासी तारे बसे हुए हैं जो तारे बनने वाले क्षेत्र के अंदर बने थे और फिर, किसी न किसी वजह से, वहां से बाहर धकेल दिए गए.