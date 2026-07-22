कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की कुल संपत्ति?

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 6.92 करोड़ रुपये है. इस संपत्ति में नकद राशि, बैंक खातों में जमा पैसा, निवेश, जमीन, मकान, वाहन और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं. चुनाव आयोग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के सामने प्रस्तुत इस जानकारी के अनुसार उनकी संपत्ति कई अलग-अलग श्रेणियों में बंटी हुई है. चुनावी हलफनामा उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति का आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है, इसलिए इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है. इससे मतदाताओं को उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पारदर्शी जानकारी मिलती है और राजनीतिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है.