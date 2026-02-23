एल मेंचो की पत्नी ला जेफा की भूमिका

एल मेंचो की पत्नी का नाम रोसलिंडा गोंजालेज वैलेंसिय है. वे 'ला जेफा' के नाम से फेमस हैं. दोनों की शादी साल 1996 में हुई थी और 2018 में वे कानूनी रूप से अलग हो गए थे. ला जेफा कार्टेल में यह वित्तीय प्रबंधन संभालने के आरोप लगे और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जनवरी 2025 में उन्हें अच्छे व्यवहार के चलते जेल से रिहा कर दिया गया था. अभी वह जेल से बाहर हैं लेकिन उनकी वर्तमान लोकेशन गुप्त है. बता दें कि कार्टेल के करोड़ों के निवेश पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.