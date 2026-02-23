El Mancho Net Worth Who Left In Drug Lord Family Know Who Will Be Successor 8318781
कितना अमीर था नशे का व्यापारी एल मेंचों? ड्रग लॉर्ड के परिवार में अब कौन बचा? जानें किसे मिल सकती है बेशुमार दौलत
El Mencho successor: मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की सैन्य ऑपरेशन में मौत के बाद उसके 1 बिलियन डॉलर, करीब 8,400 करोड़ रुपये, के अवैध साम्राज्य पर उत्तराधिकार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. उसकी पत्नी जेल से बाहर है, जबकि बेटा अमेरिका में उम्रकैद काट रहा है. ऐसे में लोग उसके सौतेले बेटे एल पेलॉन को उत्तराधिकार का बड़ा दावेदार मान रहे हैं.