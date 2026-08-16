पुराने रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं
इस बार चिंता सिर्फ एक मजबूत अल नीनो को लेकर नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है. NOAA के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान इसके ऐतिहासिक रूप से बेहद शक्तिशाली बनने की संभावना 69 प्रतिशत है. अगर ऐसा होता है, तो यह 1950 के बाद दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली अल नीनो घटनाक्रमों में शामिल हो सकता है. वैज्ञानिक इसकी तुलना अतीत के बेहद प्रभावशाली अल नीनो वर्षों से कर रहे हैं. हालांकि इसे अभी से रिकॉर्ड तोड़ घटना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक पूर्वानुमान है और समुद्र तथा वायुमंडल की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं.