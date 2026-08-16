सितंबर में आएगा अगला बड़ा अपडेट

अल नीनो की स्थिति पर दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक लगातार नजर रख रहे हैं. NOAA के Climate Prediction Center ने 13 अगस्त 2026 को अपना ताजा आकलन जारी किया है और अगला ENSO Diagnostic Discussion 10 सितंबर को निर्धारित है. तब तक प्रशांत महासागर के तापमान, हवा और बारिश से जुड़े आंकड़ों में और बदलाव देखने को मिल सकता है. आने वाला अपडेट यह समझने में मदद करेगा कि मौजूदा अल नीनो कितनी तेजी से मजबूत हो रहा है और क्या यह ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. फिलहाल वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि समुद्र में मौजूद अतिरिक्त गर्मी और बदलते वायुमंडलीय संकेत इस घटना को साल के अंत तक और शक्तिशाली बना सकते हैं.