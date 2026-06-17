एल नीनो क्या है और क्यों बढ़ रही चिंता?
एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें भूमध्यरेखीय क्षेत्र का समुद्री पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. ये गर्मी केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हवा के बहाव, बादलों के बनने और वर्षा के पैटर्न को भी बदल देती है. वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि हाल के मॉडल सामान्य एल नीनो नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली और लंबे समय तक बने रहने वाले एल नीनो की ओर संकेत कर रहे हैं. अगर समुद्र का तापमान लगातार बढ़ता रहा तो इसका असर एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक महसूस किया जा सकता है. यही वजह है कि मौसम विशेषज्ञ इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं.