वैज्ञानिक क्यों रख रहे हैं पैनी नजर?

जलवायु मॉडल भविष्य की दिशा दिखाते हैं, लेकिन लंबी अवधि के अनुमान में अनिश्चितता हमेशा रहती है. फिर भी वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए बढ़ा है क्योंकि अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय मॉडल प्रशांत महासागर में लगातार गर्मी बढ़ने का संकेत दे रहे हैं. वे समुद्र की सतह का तापमान, हवा के बहाव, बादलों के वितरण और वायुमंडलीय दबाव जैसे कई संकेतकों का अध्ययन कर रहे हैं. अगर आने वाले महीनों में ये संकेत और मजबूत होते हैं तो एल नीनो की संभावना काफी बढ़ जाएगी. मौसम एजेंसियां सरकारों को पहले से तैयारी करने की सलाह दे रही हैं ताकि जल प्रबंधन, कृषि योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा राहत की रणनीति समय रहते बनाई जा सके. यही सतर्कता संभावित नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है.