देश में अभी तक कम हुई बारिश

देश भर में मानसून के इस सीजन में आपने कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और आफत की बारिश की खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन इन खबरों के बावजूद देश में इस बार बारिश में कमी दर्ज की गई है, जो चिंता की बात है. अभी तक बारिश में 13 फीसदी की कमी देखी गई है, जो सितंबर में देश की कुल बारिश में और कम होने की आशंका है. इसका सीधा असर हमारे खाद्यान्नों पर पड़ेगा. इसकी वजह अल-नीनो है. बारिश में अब तक आई 13 फीसदी कमी का यह आंकड़ा 1 जून से 16 अगस्त तक हुई बारिश का है.