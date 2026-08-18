खरीफ फसलों पर संकट
बता दें भारत में मानसूनी सीजन या खरीफ के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उनमें धान, मक्का, दलहन, तिलहन, कपास, बाजरा, ज्वार समेत हरी सब्जियों की बुवाई की जाती हैं. बारिश कम होने के असर इन फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है. सरकार के सूखा निगरानी पोर्टल के आंकड़ों की मानें तो इस सीजन देश भर की आधी तहसीलों में बारिश सामान्य से कम हुई है. गांव कनेक्शन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6363 तहसील हैं और इनमें से 45 प्रतिशत से ज्यादा तहसीलों में इस सीजन सामान्य से कम बारिश हुई है.