12 साल की उम्र में बनाया गेम

बताया जाता है कि 12 साल की कम उम्र में उन्होंने 'ब्लास्टर' नाम के गेम बनाकर बेच दिया था और पैसे कमाए थे. खास बात यह है कि इस गेम का ओरिजिनल सोर्स कोड आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे देखा जा सकता है. एलन मस्क ने बचपन में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था. उन्होंने खुद किताबों की मदद से बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखी और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके गेम तैयार किया. यह उपलब्धि इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि उस समय बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के संसाधन बहुत सीमित थे. लेखक एशली वेंस की जीवनी 'Elon Musk' के अनुसार, साल 1984 में यह गेम दक्षिण अफ्रीका की टेक मैगजीन में प्रकाशित हुआ. उस समय मस्क ने अपने नाम की जगह E. R. Musk लिखा था.