1/7 एलन मस्क की पहली कमाई दुनिया में एलन मस्क ऐसा नाम है जो हमेशा ही किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहता है. फिलहाल वो अपनी कमाई को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी कमाई में 600 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट की खबर है. इसकी वजह टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में गिरावट को बताई जा रही है. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम बना लिया था. इस गेम का नाम 'ब्लास्टर' था. इसी से उनकी प्रोग्रामिंग क्षमता की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी. इस गेम को बेचकर उन्होंने पहली कमाई की थी ऐसा बताया जाता है.