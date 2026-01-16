जब भाप बनेगी पृथ्वी तो नेबुला में आएगा लोहा

मुख्य लेखक डॉ. रोजर वेसन, कार्डिफ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कहते हैं: डॉ. वेसन ने डेली मेल को बताया, 'हम जानते हैं कि कई तारों के चारों ओर ग्रह होते हैं, और अगर उस तारे के चारों ओर ग्रह होते जिससे रिंग नेबुला बना है, तो जब वह तारा रेड जायंट बना होगा, तो वे भाप बन गए होंगे. और बार में लोहे का द्रव्यमान लगभग उतना ही है जितना आप किसी ग्रह के भाप बनने से उम्मीद करेंगे. अगर बुध या मंगल भाप बन जाते, तो रिंग में बार की तुलना में थोड़ा कम लोहा मिलता, जबकि अगर पृथ्वी या शुक्र भाप बन जाते, तो थोड़ा ज़्यादा मिलता.