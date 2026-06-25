PF क्लेम नहीं कर पा रहे तो जान लें पूरी बात

अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बड़े तकनीकी अपग्रेड की घोषणा की है. इसके चलते 26 जून से 28 जून 2026 तक कई अहम ऑनलाइन सर्विस अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. इस दौरान न केवल नए PF क्लेम दाखिल नहीं किए जा सकेंगे, बल्कि पहले से जमा क्लेम की प्रोसेसिंग भी रोक दी जाएगी. वहीं, UMANG ऐप पर मिलने वाली EPFO की कई सुविधाएं भी कुछ दिनों तक प्रभावित रहेंगी.