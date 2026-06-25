PF अकाउंट होल्डर के लिए सलाह?
जिन लोगों को PF विड्रॉल, एडवांस क्लेम या किसी अन्य ऑनलाइन सुविधा की तत्काल जरूरत है, वे 26 जून से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें. इससे सिस्टम अपग्रेड के दौरान होने वाली संभावित देरी से बचा जा सकेगा. जो सदस्य बाद में आवेदन करना चाहते हैं, वे 29 जून के बाद सेवाएं बहाल होने का इंतजार कर सकते हैं. अगर आपने 26 जून से पहले ही क्लेम प्रोसेस कर रखा है, तो आपका क्लेम सेटलमेंट 29 जून के बाद ही हो सकता है. इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको दोबारा क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.