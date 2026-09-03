EPFO की नई सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की सुविधा दी जाती है. इसके लि‍ए कर्मचारी की सैलरी से हर महीने कुछ पैसे काटे जाते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके. कमर्चारी भविष्य निधि आयोग (EPFO) PF अकाउंट को मैनेज करता है. PF खाता खुलने पर EPFO की तरफ से आपको एक 12 डिजिट का नंबर जारी किया जाता है. इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN कहते हैं. अब प्रॉविडेंट फंड (PF) को लेकर EPFO ने एक अहम कदम उठाया है.