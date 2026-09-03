Exemption Status को लेकर शुरू हुई समस्या
समस्या तब पैदा हुई जब कुछ PF Trusts ने इनकम टैक्स के तहत रिकॉगनिशन तो हासिल कर लिया, लेकिन EPFO के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत औपचारिक Exemption Status नहीं लिया. इसके बावजूद कुछ मामलों में उन्हें PF Trust की इनकम पर मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता रहा. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस रेगुलेटरी गैप पर चर्चा हुई थी. बैठक के दस्तावेज के मुताबिक, ऐसे मामलों को सुधारने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड अमिनेस्टी स्कीम का प्रस्ताव रखा गया, ताकि पुरानी शिकायतों को दूर किया जा सके.