PF से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है?
कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं. अगर पैसा 5 साल की सर्विस (एंप्लॉयमेंट पीरियड) से पहले निकाला जाता है तो उस पर टैक्स लग सकता है, जबकि पांच साल बाद निकालने पर टैक्स-फ्री होता है.आप शादी के लिए, मकान खरीदने या बनवाने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज या बच्चों की पढ़ाई जैसे कारणों पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. पूरी राशि रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है. हालांकि, अब EPFO ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे आप रिटारयमेंट से पहले भी अपना PF अमाउंट निकाल सकते हैं.