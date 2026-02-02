बजट 2026 में PF को लेकर बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट (Union Budget 2026) पेश किया. इस साल के बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन, वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे हैं; जिनका असर प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) होल्डर और टैक्सपेयर्स पर होगा. अभी तक मिनिमम 15000 मंथली सैलरी वाले का अनिवार्य रूप से PF अकाउंट खोला जाता है. अब सरकार PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट में बदलाव करने जा रही है. बजट में वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया है. PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट को 15000 से बढ़ाकर 25000 किया जा सकता है. आइए जानते हैं सरकार का क्या प्लान है? PF की मिनिमम सैलरी लिमिट बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर कितना असर होगा?