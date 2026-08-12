पार्शियल विड्रॉल की 3 कैटेगरी

12 महीने की वेटिंग का मतलब यह नहीं है कि PF अकाउंट में जमा रकम पूरी तरह लॉक हो जाएगी. सरकार ने पार्शियल विड्रॉल और एडवांस के नियमों को आसान और ज्यादा लचीला बनाया है. नए सिस्टम में पार्शियल विड्रॉल को मुख्य रूप से 3 बड़ी कैटेगरी में रखा गया है— 1)जरूरी और आकस्मिक खर्च. 2)घर खरीदने, निर्माण या उससे जुड़ी जरूरतों के लिए. 3)विशेष परिस्थितियों में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए. तीसरी कैटेगरी में बेरोजगारी, इलाज, शिक्षा, घर से जुड़ी जरूरतें और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियां शामिल हैं.