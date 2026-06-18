कैसे कैल्कुलेट होगा ब्याज?

PF पर ब्याज का कैल्कुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, लेकिन इसका कैल्कुलेशन हर महीने के रनिंग बैलेंस पर होती है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरे साल का ब्याज एक साथ खाते में जोड़ा जाता है. मान लीजिए आपके PF अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 तक (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओपनिंग बैलेंस) कुल 5 लाख रुपए जमा हैं. ऐसे में आपको 8.25% की ब्याज दर के हिसाब से 5 लाख पर 41,250 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. हालांकि, वास्तविक ब्याज की रकम एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन के मुताबिक बदल सकती है, क्योंकि हर महीने बैलेंस बढ़ता रहता है.