कितना कटता है PF?

एम्प्लॉयी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा PF अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूट करना जरूरी है. कंपनी की ओर से भी इतना ही हिस्सा जमा होता है. कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होती है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस और IDLI (इंश्योरेंस) में डाला जाता है.एम्प्लॉयीज की सैलरी से PF अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर EPFO में जमा करने का नियम है.मतलब अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है, तो PF कॉन्ट्रिब्यूशन इसी महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी है.