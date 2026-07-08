वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए PF पर मिल रहा 8.25% ब्याज
सैलरीड क्लास के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. ये न सिर्फ इमरजेंसी के वक्त काम आता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को भी सिक्योर करता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी मंथली सैलरी 15000 है, तो आपको EPF स्कीम में आना पड़ेगा. EPFO जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ आपको PF से पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी देती है. EPFO ने इस साल के लिए 8.25% ब्याज तय किया है. इसे क्रेडिट करने की डेट भी आ गई है.